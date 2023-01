Bari | infermiera presa a calci in ospedale da una “paziente” La grave aggressione al Di Venere

Leggi su noinotizie

(Di sabato 14 gennaio 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: “Apprendiamo con sdegno dell’subita ieri da una nostrain servizio presso il pronto soccorso dell’Di. La professionista è stata, inseguita e minacciata solo per aver tentato di spiegare ad una, in attesa per una banale ferita al dito, che i codici rossi più gravi hanno la precedenza rispetto agli altri. E’ inaccettabile come sempre più spesso si verifichino atti di violenza ai danni degli operatori sanitari in prima linea”. Sono le parole del direttore generale della Asl di, Antonio Sanguedolce, che questa mattina ha contattato la giovaneaggredita per esprimerle massima solidarietà e mettere a ...