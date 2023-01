Bari | infermiera presa a calci da una paziente al pronto soccorso ' Voleva cure immediate'

Arrivata al triage dell'ospedale Di Venere con una ferita al dito da codice verde, la donna ha aggredito l'operatrice che aveva provato a spiegarle come i codici rossi avessero la priorità sugli altri ...Roma, 14 gen - Non voleva attendere il turno in ospedale e ha picchiato l'. No, non si trattava neanche di una ferita grave, ma di un codice verde per una lesione a un dito. La scena, incredibile, viene riportata dall' Ansa .Solo per aver tentato di spiegare ad una paziente, in attesa per una banale ferita al dito, che i codici rossi più gravi hanno la precedenza rispetto agli altri ...Ennesima aggressione dentro un ospedale. Una giovane infermiera in servizio al nosocomio Di Venere di Bari è stata aggredita ieri da una paziente che ...