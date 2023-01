Barcellona | Xavi | “Real ha più esperienza nelle finali | per noi significherebbe molto vincere”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il tecnico delHernandez, ha espresso le sue sensazioni alla viglia della finale di Supercoppa spagnola contro ilMadrid. Queste le sue parole in conferenza stampa: “L’aspetto psicologico è importante. Loro hanno più, ma noi dobbiamo metterci tanto entusiasmo. La voglia e l’ambizione deve essere tanta. edo ilMadrid come sempre.forte in contropiede, con un centrocampo importante. Sono i campioni d’Europa in carica.hanno un dna competitivo straordinario e dobbiamo eguagliarlo. Siamomotivati eemozionati, per noi, ma vedo il...

Così, tecnico del, intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Supercoppa di Spagna contro gli storici rivali del Real Madrid. Per l'allenatore spagnolo è l'occasione per ...Domani sera Real Madrid esi sfidano nella finale di Supercoppa di Spagna. Sarà ancoracontro Ancelotti, due allenatori che hanno creato un clima disteso nel 'Clasico' più atteso, lontano da quello di qualche ...'Vincere contro il Real Madrid per noi significherebbe molto' RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) - 'L'aspetto psicologico è importante. Loro ...Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è comparso in sala stampa per fare il punto sulla situazione della squadra blanca in vista della finale di Supercoppa spagnola che si giocherà domani 15 ge ...