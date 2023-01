Banchero 19 punti non salva i Magic Show Golden State | che lezione a San Antonio

25per Poole, 21 per DiVincenzo. San Antonio: Jones 21 (5/9, 2/2, 5/5 tl), Johnson 17, McDermott 14. Rimbalzi: Poeltl 10. Assist: Richardson, Poeltl, Jones 5. Golden State: Poole 25 (6/10, 2/6, ...Paolo(19) perde il derby italiano con Simone Fontecchio (non entrato) nel ko di Orlando sul campo di Utah, Jalen Brunson con 34 permette a New York di vincere a Washington nonostante ...I Jazz registrano il ritorno di Sexton e un Markkanen da 12 punti nel primo quarto per prendere subito le misure sui Magic (36-27). Banchero e Franz Wagner però sono combattenti, ...Continua la stagione di NBA. Nella notte appena passata si sono disputate ben nove partite di regular season e come sempre lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e ...