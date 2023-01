Bambina di 11 anni in coma etilico dopo la festa a Bari | alcolici presi al supermercato Scatta l' indagine

Tragedia sfiorata ma episodio tutto da chiarire quello avvenuto domenica scorsa a ( ) dove unadi 11in coma etilico è stata soccorsa provvidenzialmente dagli operatori del 118 della postazione dell'ospedale Santa Maria degli Angeli. Una notizia emersa solo qualche giorno dopo l'...""Quel bambino o quellaha dei problemi, però è sempre sorridente...". Come mai Perché si ... "E tu, Sara, che hai 13e sei scappata dall'Iraq, custodisci nel cuore il tuo santo desiderio ...Tragedia sfiorata ma episodio tutto da chiarire quello avvenuto domenica scorsa a Putignano (Bari) dove una bambina di 11 anni in coma etilico è stata soccorsa provvidenzialmente ...Il Policlinico estende anche ai bambini l’attività del Centro di Riferimento regionale per le malattie dell’orecchio interno, per la cura dell’ipoacusia e per l’impianto cocleare. È stata, infatti, af ...