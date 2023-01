Avvocatessa dà le dimissioni dopo il congedo di maternità e un collega la offende | “Hai preso lo stipendio stando sul divano” Lo studio lo licenzia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Unolegale di Cleveland, negli Stati Uniti, hato un proprio avvocatoche questi ha inviato un messaggio offensivo a unache aveva lasciato loal termine deldi. La vicenda, riportata da diverse testate americane, si è rapidamente diffusa sui social, in particolare su LinkedIn dove, sia il messaggio incriminato che la nota dimento dello, lo Zashin & Rich, sono stati pubblicati. Tutto è cominciato dal rientro dalladi un’, il cui nome al momento non è stato reso noto.il rientro in ufficio, la professionista ha deciso di lasciare lo, lo Zashin & Rich, ...

Questa mattina nel ricomparire in tribunale il 45enne, difeso dall'Mara Bollini, ha ... la maggioranza in consiglio invocadi Fiori Bellaria: mille ragazzi all'Astra per ...MELILLI - Avvicendamento nella giunta Carta a seguito delledell'assessore Roberta Di Stefano , che sarà sostituita dall'ex consigliere comunale Serena Mazzio . L'Roberta Di Stefano, assessore uscente alla Pubblica istruzione, per '...Le indagini degli inquirenti italiani sul flusso di denaro nei conti della famiglia Panzeri, tutti ancora congelati per una somma complessiva di 240mila euro circa, hanno messo in evidenza una serie d ...L'eurodeputato si è dimesso dalla commissione Pegasus e dalla delegazione Maghreb: "Massima trasparenza e totale estraneità ai fatti" ...