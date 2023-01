Avvelenò le penne al salmone e uccise il patrigno L' incubo della mamma | ' Gli dicevo | Chicco cosa fai?'

Ha avvelenato il patrigno e tentato di uccidere sua madre allo stesso modo: nitrato di sodio mischiato alle pennette al salmone. Loreno Grimandi , 56 anni, è morto e Monica Marchioni , gravemente ...Quella tragedia con il volto del crimine l'ha segnata per sempre , crimine con cui il suo ragazzoi genitori con leal salmone , parla la madre di Alessandro Leon Asoli . In una serie di dichiarazioni raccolte dal Corriere di Bologna Monica Marchioni non definisce più il 21enne 'suo ...