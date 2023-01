Autonomia | Lollobrigida | ' faremo tutte le riforme entro 5 anni'

(Di sabato 14 gennaio 2023) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - "Lele, qualcuna arriverà prima magari sarà l'". Il ministro dell'Agricoltura Francescoreplica cosi a chi gli chiede se il governo soddisferà la richiesta della Lega di approvare l'il 2023. Parole che suonano come una sicurezza sulla durata del governo. A chi gli chiede, a margine della presentazione dei candidati alle prossime regionali in Lombardia, se il governo durerà quindi 5, la risposta è secca: "Forse di più".

