Autismo | uno studio dell’Università di Torino scopre un nuovo gene responsabile

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il puzzle dei geni che possono causare l’, con le loro mutazioni, ha untassello. La scoperta arriva grazie a unomulticentrico internazionale, coordinato da Alfredo Brusco, docente ditica medica del Dipartimento di Scienze Medichedi. Ilsi chiama Caprin 1 ed è il risultato di una ricerca internazionale, guidata dall’università e dalla Città della Salute di, con la collaborazionedi Colonia. Pubblicata sulla rivista scientifica “Brain”, la ricerca – basata sulle nuove tecnologie di sequenziamento del Dna e sullo sviluppo di modelli in vitro di cellule neuronali – ha permesso di dimostrare che mutazioni nelCaprin1 sono responsabili di ...

Non il gene dell', perché non è solo - precisa - . Caprin 1 è tra il migliaio di geni che si stanno cercando: finora ne sono stati scoperti un centinaio tra quelli che, con mutazioni, ...