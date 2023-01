Australian Open | Tartarini | “Lorenzo Musetti si allena senza sentire dolore Nadal ha ragione sulle palle”

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’appuntamento è fissato non prima delle 6.00 italiane di lunedì 16 gennaio. Sul campo n.14 di Melbourne ci sarà l’esordio dinell’edizione 2023 degli. Il carrarino, testa di serie n.17 del tabellone, sfiderà il sudafricano Lloyd Harris. L’ex n.31 del mondo arriva alla sfida contro il toscano dopo aver dovuto chiudere il 2022 anzitempo per via di un’operazione al polso della mano destra e ripreso la propria attività da n.212 del ranking a livello Challenger. Harris si è spinto nel recente torneo di Nonthaburi (Thailandia) fino alla Finale dove poi è stato battuto dal francese Arthur Cazaux (n.382 ATP) con il punteggio di 7-6 (5) 6-2. Sarà un esordio da prendere con le molle per l’azzurro anche perché costretto al ritiro nel match di singolare della Finale della United Cup 2023 tra Italia ...