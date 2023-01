Australian Open | la programmazione speciale di SuperTennis

(Di sabato 14 gennaio 2023) Melbourne Park ospita l'per il 36mo anno. Dal 1988 l'impianto, allora conosciuto come Flinders Park, è il teatro del primo Slam della stagione. Un anno fa, Rafa Nadal ha conquistato il ...

Parole e opere di Novak Djokovic, il signor nove titoli agliche in pochi dubitano diventeranno dieci da qui a poco più di due settimane. Il serbo è testa di serie numero 4 ma solo ...Melbourne Park ospita l'per il 36mo anno. Dal 1988 l'impianto, allora conosciuto come Flinders Park, è il teatro del primo Slam della stagione. Un anno fa, Rafa Nadal ha conquistato il suo ventunesimo Slam, ...Il serbo, che del torneo australiano detiene il record di vittorie, promette battaglia: "Ho vinto tante volte qui e spero possa riuscirci anche quest’anno". Il maiorchino contro Jack Draper al primo t ...Quattro italiani saranno protagonisti nella prima giornata dell'Australian Open 2023 che, lunedì, inizia con diverse defezioni importanti ma due certezze in tabellone: Rafa Nadal e Novak Djokovic. Dop ...