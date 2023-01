Australian Open 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 17 gennaio con Berrettini

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il, l’die glirelativi alla giornata di17degli. Si concludono gli incontri di primo turno sui campi di Melbourne Park, e dopo l’antipasto della prima giornata con quattro italiani in campo, ora arriva il piatto forte a livello di quantità, con ben otto azzurri/e da seguire. Il campo più prestigioso spetta, come prevedibile, a Matteo, che sfiderà sulla RLA Andy Murray. Tra gli uomini in campo anche Bellucci e Fognini. Tra le donne c’è l’esordio di Paolini, Giorgi, Bronzetti, Trevisan e Stefanini. Di seguito lazione completa conitaliani.E COPERTURA ...

Mancino, 21enne nato a Busto Arsizio ma cresciuto a Castellanza, paese di 15mila anime in provincia di Varese, Mattia Bellucci si è guadagnato la copertina agliper essere stato l'unico della pattuglia di 11 italiani a qualificarsi per il tabellone principale del torneo maschile. Una bella soddisfazione per un ragazzo salito al n. 153 del ...Davis, partita dalle qualificazioni, ha trionfato senza perdere nemmeno un set in tutto il suo percorso in Tasmania Lunedì l'esordio aglicon Rybakina 'E' i l mio primo anno qui, ...Ormai manca sempre meno all’inizio degli Australian Open 2023, il primo torneo Slam della stagione. Da lunedì 16 gennaio (fino a domenica 29) vedremo in azione sul cemento australiano tantissimi gioca ...Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di martedì 17 gennaio degli Australian Open 2023: otto gli azzurri in campo.