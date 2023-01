Australian Open 2023 | il tabellone di Lorenzo Sonego Cammino ostico sin dal secondo turno per l’azzurro

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il sorteggio del main draw maschile deglidi tennis non ha di certo sorriso al, inserito nella parte alta del: l’esordio contro il lusitano Nuno Borges è ampiamente alla portata, ma poi ildiventa subitoper l’italiano. Al, infatti,potrebbe incrociare il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 10, ed anche in caso di impresa ecco subito il terzopotenziale contro il canadese Denis Shapovalov, numero 20 del seeding. In caso di approdo agli ottavi di finale ecco prospettarsi all’orizzonte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 7, poi ...

Mancino, 21enne nato a Busto Arsizio ma cresciuto a Castellanza, paese di 15mila anime in provincia di Varese, Mattia Bellucci si è guadagnato la copertina agliper essere stato l'unico della pattuglia di 11 italiani a qualificarsi per il tabellone principale del torneo maschile. Una bella soddisfazione per un ragazzo salito al n. 153 del ...Davis, partita dalle qualificazioni, ha trionfato senza perdere nemmeno un set in tutto il suo percorso in Tasmania Lunedì l'esordio aglicon Rybakina 'E' i l mio primo anno qui, ...Il sorteggio del main draw maschile degli Australian Open 2023 di tennis non ha di certo sorriso all’azzurro Lorenzo Sonego, inserito nella parte alta del tabellone: l’esordio contro il lusitano Nuno ...Quando e come seguire la sfida tra Sonego e Borges, incontro valevole per il primo turno degli Australian Open 2023 a Melbourne.