Australian Open 2023 | il tabellone di Lorenzo Musetti Debutto contro Lloyd Harris | possibile derby con Sinner ai sedicesimi

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ormai manca sempre meno all’inizio degli, il primo torneo Slam della stagione. Da lunedì 16 gennaio (fino a domenica 29) vedremo in azione sul cemento di Melbourne (Australia) tantissimi giocatori in cerca di gloria e tra questi ci sarà anche l’azzurro. Il classe 2002 (n.19 al mondo e testa di serie n.17), reduce da un 2022 più che soddisfacente, andrà a caccia di conferme e proverà dunque come minimo a superare il primo turno per la prima volta in carriera, per poi iniziare a pensare a qualcosa di più grande. Guardando il, si nota che perci sarà un esordio alla portata. Il tennista nato a Carrara debutterà infatti lunedì(n.212 al mondo), ...