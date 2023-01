Australian Open 2023 | il tabellone di Jannik Sinner Debutto con Edmund | possibile derby con Musetti al terzo turno

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ricomincia il ciclo del tennis mondiale e siamo oramai prontissimi al via degli, prima prova Slam della stagione. Tra i giocatori a caccia di un posto al sole sul cemento di Melbourne c’è, che vuole mettersi alle spalle un 2022 discreto per risultati ma azzoppato da numerosi problemi fisici che non gli hanno mai permesso di raggiungere la forma migliore, anche se l’annata non è cominciata proprio bene da questo punto di vista, con il problema all’anca patito nel primo torneo dell’anno. Il suosi terrà con un avversario già affrontato in questo, il britannico Kyle, giocatore che usufruisce del ranking protetto per poter essere ine semifinalista qui cinque anni fa: al...

Novak Djokovic Manca sempre meno al primo Grande Slam della stagione. Gliprenderanno il via lunedì 16 gennaio e promettono di regalare ai fan tantissime emozioni. Il grande favorito è ovviamente Novak Djokovic , che vuole assolutamente conquistare il suo ...111 dell'. E come si immaginava quando c'è stata la conferma della revoca del divieto di ingresso in Australia per tre anni comminatogli dopo quanto accaduto lo scorso anno, il grande ...Ricomincia il ciclo del tennis mondiale e siamo oramai prontissimi al via dell’Australian Open, prima prova Slam della stagione. Tra i giocatori a caccia di un posto al sole sul cemento di Melbourne c ...Un percorso molto difficile. Camila Giorgi si avvicina a questi Australian Open 2023 tra tanti dubbi e perplessità sia per i pochi match disputati in avvicinamento allo Slam che per la vicenda extra-s ...