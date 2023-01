Australian Open 2023 | il tabellone di Camila Giorgi Possibile derby contro Trevisan al 2° turno

(Di sabato 14 gennaio 2023) Un percorso molto difficile.si avvicina a questitra tanti dubbi e perplessità sia per i pochi match disputati in avvicinamento allo Slam che per la vicenda extra-sportiva che l’ha riguardata (questione “vaccino anti-Covid”). Alla fine della fiera, per, dopo gli US2022 c’è stato un solo indisputato e cioè quello del primodi qualificazioni del torneo di Adelaide 2la rumena Sorana Cirstea, perso dalla marchigiana per 5-7 6-4 6-0. Sensazioni negative, dunque, e al primonello Slam di Melbourne ci sarà da affrontare la russa Anastasia Pavlyuchenkova (n.365 al mondo ma già tre volte ai quarti nello Slam ...

Novak Djokovic Manca sempre meno al primo Grande Slam della stagione. Gliprenderanno il via lunedì 16 gennaio e promettono di regalare ai fan tantissime emozioni. Il grande favorito è ovviamente Novak Djokovic , che vuole assolutamente conquistare il suo ...111 dell'. E come si immaginava quando c'è stata la conferma della revoca del divieto di ingresso in Australia per tre anni comminatogli dopo quanto accaduto lo scorso anno, il grande ...Se c'è un lato positivo sconfiggendo Tanasi Kokkinakis in semifinale all'Adelaide International Stadiumè che potrebbe avere più successo agli Australian Open come risultato. La ...