Aurora Ramazzotti | Goffredo commette una gaffe su Instagram | ' Ti sei vestita come'

leggo.it

posta molto spesso sul proprio profilo Instagram immagini e storie che la ritraggono con il fidanzato Goffredo Cerza . I due stanno per diventare genitori e fanno coppia fissa ormai ...Le compagne storiche di ErosCon chi è stato Erosin passato Negli anni ... avendo una figlia di nome. Nel 2009, vive una storia d'amore con la modella Marica ... Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker 'sconvolta' dal pancione: «Panzonissima, ma non sei ingrassata» Aurora Ramazzotti posta molto spesso sul proprio profilo Instagram immagini e storie che la ritraggono con il fidanzato Goffredo Cerza. I due stanno per diventare genitori e fanno coppia fissa ormai..Aurora Ramazzotti è tornata alla “normale” quotidianità dopo le feste di Natale e ne ha approfittato per fare visita ...