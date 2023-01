Attenzione alle truffe su Vinted | 2500 euro per un’amara esperienza condivisa su TikTok

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nuovesu: scatta l’allarme. “Ci sono cascata”: l’amaradasu. Fare acquisti online è ormai diventata un’abitudine consolidata per moltissimi consumatori. Soprattutto dopo la nascita di svariate piattaforme di e-commerce che mirano a facilitare questa attività. La truffa su: cosa è successo (Ck12.it)Per quanto però questo nuovo modo di fare shopping sia estremamente pratico e veloce, non bisogna mai abbassare la guardia perché può anche farci incorrere in una serie diben architettate. Stavolta a cadere nel mirino è stata un’utente su, il sito di vendita online che permette di vendere o scambiare articoli nuovi o di seconda mano. Ma scopriamo ...

serrata , più piccole rispettoprime, con rami sottili e foglie allungate, e ancora H. aspera , con grandi foglie vellutate. Queste sono le ortensie a cui prestare più, perché se ...... evidenzia l'del Governo Nazionale e Regionale per i presidi ospedalieri lucani' ha ... Vito Bardi, che ha confermato il massimo impegno della Regione Basilicata per rispondereesigenze ...Bologna, 14 gennaio 2023 - In tempi di crisi molti - negozianti ma anche clienti - puntano sui saldi. Certo, bisogna stare attenti alle truffe, basta vedere il caso di Yoox, che si è preso una multa d ...Nell’ambito della riforma delle modalità di assegnazione delle concessioni demaniali, FAITA FEDERCAMPING, FEDERALBERGHI e ASSONAT esprimono forti preoccupazioni per la ...