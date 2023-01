(Di sabato 14 gennaio 2023)a 9 persone iluccise dall’su undella città ucraina di. Il governatorepetrovsk, Valentin Reznichenko, hariferito ai media locali come Ukrinform che tra i«c’è una ragazza di 15 anni». L’ultimo conteggio dei feriti aveva registrato 27 persone in ospedale: ora il bollettino parla di 64 feriti di cui 59 ricoverate. Poche ore fa il missileha colpito il palazzo della città ucraina distruggendo l’edificio e intrappolando tutti i residenti sotto le macerie. Intanto secondo quanto riferisce il sindaco della capitale Vitaly Klitschko, le esplosioni continuano...

Il Sole 24 ORE

