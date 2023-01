Atalanta | si gioca domenica con il lutto al braccio per ricordare Bernasconi Gasperini | «Non penso già alla Juventus»

Corriere dello Sport

Hjulmand 6,5 :da veterano in mezzo al campo sia in costruzione che in interdizione, è suo il ... Il mister esce ancora imbattuto e, dopoe Lazio, ferma il Milan. Alla fine il bicchiere ...Il tecnico della Dea ha presentato la sfida di domani con la Salernitana dimostrando grande concentrazione sull'avversario, nessun pensiero alla Juventus (sidomenica prossima allo Stadium) e ... Atalanta-Salernitana: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Dia o Piatek in attacco (ANSA) - BERGAMO, 14 GEN - "Non penso alla Juventus da affrontare dopo che ha perso col Napoli, non mi porto così avanti. Così come non penso alla Coppa Italia ...Serie A 2022/2023, 18a giornata. Le ultime notizie sulla partita Inter-Verona: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.