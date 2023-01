Atalanta-Salernitana | convocati di Gasperini | si rivede Muriel

(Di sabato 14 gennaio 2023) La lista dei giocatorida Gian Pieroin vista didi domani, domenica 15 gennaio. Il tecnico degli orobici può anche tornare a contare su Luis, che dopo le apparizioni nelle amichevoli prima della ripresa del campionato, non era ancora stato disponibile nel 2023. Ecco quindi la lista dei disponibili per la sfida ai granata. Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Demiral, Djimsiti, Okoli, Palomino, Scalvini, Toloi. Laterali: Hateboer, Mæhle, Ruggeri, Soppy, Zappacosta, Zortea. Centrocampisti: De Roon, Ederson, Koopmeiners, Pašali?. Attaccanti: Boga, Højlund, Lookman,, Zapata. SportFace.

Fantacalcio ®

Commenta per primo Ecco i convocati dell'per la sfida con la: Gasperini recupera Demiral e c'è Muriel . Portieri : Musso, Rossi, Sportiello. Difensori : Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Okoli, Palomino, Ruggeri, ...PioliCLASSIFICA SERIE A: Napoli* 47 punti; Milan e Juventus* 37; Inter 34; Lazio,e Roma 31; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Monza* 21; Lecce, Bologna ed Empoli 19;18; ... Atalanta-Salernitana: la conferenza di Gasperini C’era attesa per capire le condizioni del colombiano per la gara, ci sarà Ecco la risposta Alla fine la decisione è stata positiva, Luis Muriel ci sarà. L’attaccante numero 9 è a disposizione di Gian ...Il diktat dell’allenatore granata alla vigilia della trasferta di Bergamo: “Ambiziosi di fare la nostra partita contro una grande squadra” Davide Nicola carica l’ambiente per Atalanta-Salernitana. In ...