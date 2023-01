Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Pieroprima del match di Serie A trae Salernitana Alla vigilia della partita di Serie A trae Salernitana, l'allenatore nerazzurro Gian Pieroha rilasciato qualche ...L'è un tecnico che apprezzo molto per l'idea di gioco e l'identità che riesce a dare alla sua squadra". Sui giocatori a disposizione, Nicola ha spiegato: "In questo momento ...Le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida tra Atalanta e Salernitana L'Atalanta sfiderà domani alle ore 18:00 la Salernitana per il diciottesimo turno di Serie A. I bergamaschi sono r ...'Mercato Massima fiducia nel direttore, abbiamo bisogno di giocatori affamati' SALERNO (ITALPRESS) - 'Nelle ultime partite stiamo subendo un ...