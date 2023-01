Atalanta | Cortinovis da Verona a Cosenza | Bari su Valoti del Monza

Servirebbero innesti importanti dal mercato (dovrebbe arrivaredall') anche se non basta, forse, per riuscire a risalire la china. E il calendario mette di fronte un Benevento ...... a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 con il consenso diBC, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alessandro. SAN DONATO TAVERNELLE - Il San Donato ...Un’altra assenza in difesa dopo la squalifica di Daniliuc Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma do ...Il Cosenza ha ufficializzato l’arrivo dall’Atalanta – via Verona – del centrocampista Alessandro Cortinovis. Prestito fino al 30 giugno RINFORZO. Alessandro Cortinovis, centrocampista classe 2001 di p ...