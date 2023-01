Calciomercato.com

...00 Crvena Zvezda - Monaco 92 - 68 20:00 Berlin - Real Madrid 77 - 84 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 20:45 Napoli - Juventus 5 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00- Leeds United 2 - ......45 Inter - Napoli 1 - 0 20:45 Udinese - Empoli 1 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:45 Leeds United - West Ham 2 - 2 21:00- Wolves 1 - 1 21:00 Crystal Palace - Tottenham 0 - 4 BASKET - SERIE ... Aston Villa, cessione in vista: difensore verso la Ligue 1 Seconda vittoria in tre gare per il nuovo Aston Villa di Emery, che apre la 20esima giornata superando 2-1 il Leeds. Dopo tre giri di lancette la sblocca Bailey, al 64' il raddoppio di Buendia, poi Ba ...Al Villa Park finisce 2-1 contro il Leeds con le reti di Bailey e Buendia: la squadra del tecnico spagnolo continua a scalare la classifica ...