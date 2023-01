Assunzioni al San Pio | Mastella | “Legittimo attingere dalle graduatorie dell’Asl di Avellino”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “In molti, da Benevento e dal Sannio, mi hanno scritto per esprimermi perplessità rispetto alla scelta del management dell’Azienda ospedaliera San Pio che ha scelto di assumere decine di infermieri e operatori socio-sanitari, attingendodi. A costoro e a tutti vorrei chiarire che l’opzione dei vertici del San Pio è legittima, perché prevista dalla legge regionale. A chi mi ha segnalato scetticismo rispetto a questa opzione ricordo il motto socratico: la legge va accettata, anche quando è dura farlo e quando fatichiamo ad accettarne la logica”. Così in una nota il sindaco di Benevento Clemente. “Non appartiene certo a me esercitare queste scelte, spero però che in futuro sia l’ospedale di Benevento sia le altre strutture ...