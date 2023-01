Assist di Erdogan a Putin | si mette male per la Nato

(Di sabato 14 gennaio 2023) Semaforo Rosso per la Svezia nella. La Turchia «non è in grado» di ratificare l'adesione della Svezia all'Alleanza Atlantica, nonostante una serie di misure prese da Stoccolma per soddisfare le richieste di Ankara. «Non siamo in grado di inviare la legge di ratifica al Parlamento», ha detto ai giornalisti Ibrahim Kalin, consigliere per la politica estera del presidente Recep Tayyip. Kalin ha spiegato che funzionari svedesi hanno chiesto più tempo ad Ankara per codificare leggi che potrebbero soddisfare le condizioni della Turchia per l'adesione di Stoccolma all'Alleanza atlantica. La Svezia, ha detto il portavoce, deve compiere ulteriori passi e deve fare in fretta a causa delle imminenti elezioni turche. Gli emendamenti costituzionali svedesi contro il terrorismo, ha aggiunto, sono in vigore dal 1 gennaio, ma ulteriori modifiche alle ...

QuiFinanza

