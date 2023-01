Assegno unico e universale 2023 per i figli | gli importi previsti e come fare richiesta

... anche per quest'anno, lo Stato abbia scelto di confermare il 'famoso'di maternità. E di ... Coloro che vogliono godere di questa possibilità devono rispettare unprerequisito: l'ISEE. ...Bonus bollette, mobili, acqua potabile., App18, Superbonus. E poi incentivi per la spesa e per lo psicologo. Nella legge di bilancio il governo Meloni ha previsto diversi sconti per il 2023. Visto il caro energia, gran parte ...Ci sono indicazioni particolarmente interessanti per gli utenti che si apprestano a ricevere importi .... Basti pensare che oggi 12 gennaio ci siano persone che hanno già visto la somma mensile accred ..."Problema di coperture". Sarebbe questa, secondo alcune fonti della maggioranza, la motivazione per la quale il governo Meloni di Centrodestra ha deciso di non sanare la gravissima discriminazione nei ...