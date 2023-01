Ascolti TV | Venerdì 13 gennaio 2023

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Antonella Clerici - The Voice Senior Nella serata di ieri,13, su Rai1 il ritorno di The Voice Senior ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la prima puntata di Fosca Innocenti 2 ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 la nuova stagione di N.C.I.S. è scelta da .000 spettatori (%), mentre N.C.I.S. Hawai’i riparte da .000 spettatori (%). Su Italia1 Safe ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai3 Lotta Continua è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Speciale Eden raggiunge .000 spettatori pari al %. Su Tv8 la premiere in chiaro di Cucine da Incubo segna .000 spettatori (%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti – Il ...