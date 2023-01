Ascolti tv | ‘The Voice Senior’ parte e vince la serata

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – Debutto col botto persu Rai1 che con 3.777.000 telespettatori e il 23,3% di share si aggiudica glidella primadi ieri. L’altranza, quella della seconda stagione di ‘Fosca Innocenti’ su Canale 5, ha raccolto 2.568.000 telespettatori e il 15,3%. Testa a testa per il terzo posto tra Italia 1 con ‘Safe’ (1.337.000 telespettatori, share 7,2%) e Retequattro con ‘Quarto Grado’, (1.152.000 telespettatori, share 8%). L'articolo proviene da Italia Sera.

tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 13 gennaio: lo share premia il ritorno di Voice Senior. Grande entusiasmo per il ritorno del talent show canoro di Rai1: Voice Senior