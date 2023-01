Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 13 gennaio 2023

(Di sabato 14 gennaio 2023)tv: idei programmi più visti di13, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del talent show The Voice Senior ha totalizzato 3777 spettatori (23.26% di share); su Canale5 la fiction Fosca Innocenti 2 ha avuto 2568 spettatori (share 15.33%). Il film Safe su Italia1 ha ottenuto 1337 spettatori (7.18%); su Rai2 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha intrattenuto 93 spettatori (4.05%) e a seguire N.C.I.S. Hawai’i 649 (3.61%); il docufilm Lotta Continua su Rai3 ha conquistato 578 spettatori (3.11%). Su Rete4 il programma di attualità Quarto Grado ha interessato 1152 spettatori (7.95%) e su La7 il documentario del ciclo The ...

