ASCOLTI TV 13 GENNAIO 2023 | THE VOICE SENIOR PARTE FORTE 23 | 3% | FOSCA INNOCENTI 15 | 3% | QUARTO GRADO 8% | SAFE 7 | 2% | TERRA AMARA 20 | 4% | IL PARADISO 19 | 7%

(Di sabato 14 gennaio 2023)TV 13· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – 832 18.20Storie Italiane – 881 19.40Storie Italiane – 912 16.70È Sempre Mezzogiorno! – 1800 17.70Tg1 + Tg1 Ec. – xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1652 12.90Oggi è un Altro Giorno – 1540 14.30delle Signore – 1758 19.70Pres. Vita in Diretta – 1738 18.00Vita in Diretta – 2260 19.70L’Eredità – 3297 22.70L’Eredità – 4500 26.00Tg1 – xSoliti Ignoti – 4696 23.20The– 3777 23.30Tv7 – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1121 24.00Mattino 5 News – 956 21.20Forum – xTg5 – xBeautiful – x– xUomini e Donne – xAmici + GF Vip – xUn Altro Domani – xPres. ...

Un flusso continuo di entrate per le casse pubbliche che senza glitelefonici non ... ha detto intervenendo nella seduta di mercoledì 12, rivolgendosi al presidente dell'Associazione ...tv di venerdì 132023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 . " The Voice Senior " contro " Fosca Innocenti ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, venerdì 13 ...Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di venerdì 13 gennaio 2023: tutti i dati ...Lapo permetterà a Fosca di tenere il casale o lo venderà Che cosa nasconde il passato di Fosca e Lapo Ecco le anticipazioni di Fosca Innocenti 2 ...