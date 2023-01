Arriva il decreto carburanti | sanzioni fino a 6000 euro

GPOne.com

- Da domani entra in vigore. Nel provvedimento previsto l'eventuale taglio delle accise con l'extragettito dell'Iva. Resta l'obbligo per i gestori delle pompe di esporre il prezzo medio sui base ...RISPOLVERATA L'ACCISA MOBILE, SI TAGLIA SE PREZZI AUMENTANO Ilaggiorna il meccanismo della ... RAFFORZATO MR PREZZI,COMMISSIONE DI ALLERTA Il Garante per la sorveglianza dei prezzi sarà ... Decreto Carburanti: arriva la firma di Mattarella Il decreto Carburanti del governo Meloni entrerà in vigore domani, 15 gennaio, e contiene una serie di misure relative al prezzo della benzina e del gasolio ...Per qualche motivo, le organizzazioni non governative continuano a credere di poter dettare legge in Italia. Il decreto Piantedosi in tal senso sembra essere molto chiaro nel far capire che, con la fo ...