Arrestato ministro di Bolsonaro L' ex Presidente indagato per gli assalti a Brasilia

(Di sabato 14 gennaio 2023) L'exsaràper i fatti dell'8 gennaio in Brasile. Per la procura e la Corte Suprema è il mandante morale dell'attacco dei suoi sostenitori.l'exdella Giustizia Torres

L'inchiesta sull' assalto al Parlamento di Brasilia ruota intorno all'ex presidente, Jair Bolsonaro , e ai suoi uomini più vicini. L'exdella Giustizia, Anderson Torres , è statoappena atterrato nella capitale, di ritorno dalla sua trasferta in Florida , dove si trova ancora l'ex presidente ricoverato in una ...L'exdella Giustizia del governo Bolsonaro, Anderson Torres, è statopreventivamente dalla polizia federale brasiliana per gli attacchi ai Palazzi della democrazia di Brasilia avvenuti ...L'ex ministro della giustizia del Brasile ed ex segretario della Pubblica sicurezza del Distretto federale, Anderson Torres, è ...Il direttore dell'ospedale carcerario N.1 di Vladimir (Russia) è andato a visitare l'oppositore russo Aleksey Navalny, malato da giorni: le medicine non vengono ancora somministrate al politico dietro ...