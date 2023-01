ARIF Puglia | Concorso per 4 Istruttori Informatici

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali dellaha indetto unPubblico per la ricerca di 4 Figure Professionali come Istruttore Informatico, il Personale risultato idoneo sarà assegnato alla sede di Modugno, é previsto inquadramento in categoria C. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Continua a seguire Posizioni Aperte.com, la sezione Concorsi viene aggiornata quotidianamente, troverai Bandi della Regionee tutta Italia, Candidati alle migliori offerte in linea con i tuoi requisiti. Bando diL'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali ha indetto procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti per profilo di istruttore ...