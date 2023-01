Arezzo | il caso della cantante russa Pupo | ' Cancellare la musica è come bruciare libri'

(Di sabato 14 gennaio 2023) L'artista plaude la scelta del Comune, che farà esibire la soprano: 'Netrebko non ha fatto nulla: a Natale mi sono esibito a Mosca. Vorrei tornare in tour a ...

L'artista plaude la scelta del Comune, che farà esibire la soprano: 'Netrebko non ha fatto nulla: a Natale mi sono esibito a Mosca. Vorrei tornare in tour a ...Fondazione e amministrazione comunale dinegli scorsi giorni hanno ricevuto ripetute ... Per il sindaco 'proprio la cultura, in questola musica', deve aiutare 'a raggiungere la necessaria ...La cantante lirica russa Anna Netrebko si esibirà il 7 febbraio al Teatro Petrarca di Arezzo. L’evento è confermato, come ha comunicato il sindaco e presidente della Fondazione Guido d’Arezzo, Alessan ...I risultati dell’autopsia sul corpo del 59enne albanese Gezim Dodoli, ucciso a colpi di fucile da caccia da Sandro Mugnai, 53enne di Arezzo ...