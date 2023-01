Architetture su carta

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Di solito le mostre, specialmente se di architettura, o sono delle grandi rassegne collettive oppure affrontano temi universali che si perdono però immediatamente di vista lasciandoci interrogare su ciò che stiamo osservando. In un simile panoramaa regola d’arte, da poco inaugurata al MAXXI di Roma, dimostra che un’alternativa c’è. Quattro protagonisti del secondo Novecento italiano, materiale prezioso, un tema ben circoscritto, e – non secondario – un allestimento felice. Si ha così l’opportunità di ripercorrere quanto di meglio l’architettura italiana abbia rappresentato negli ultimi settant’anni attraverso il lavoro dei BBPR (acronimo dei cognomi Banfi, Belgiojoso, Peresutti e Rogers), Costantino Dardi, il duo Monaco-Luccichenti e Luigi Moretti. Tutti materiali recentemente entrati a far parte degli archivi del museo e utilizzati qui dal curatore, Luca ...