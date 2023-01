Antonino Spinalbese torna al Gf Vip | “L’ho fatto per voi”

(Di sabato 14 gennaio 2023)oggi nel primo pomeriggio è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip 7harientro al Grande Fratello Vip questo pomeriggio. La regia ha mandato il freeze per i concorrenti per farglieli salutare una volta varcata la porta rossa. Cosìhail giro dei suoi compagni d’avventura, abbracciandoli e baciandoli. Lasciatosi alle spalle le incomprensioni, ha salutato e abbracciato anche Nikita Pelizon, con la quale sin dall’inizio non ha mai avuto un buon feeling. L’imprenditore ha poi commentato le dinamiche della casa con i suoi amici. leggi anche–> Dana Saber contro Giaele De Donà? Cosa ha detto in arabo (VIDEO) A Tavassi ha detto che gli è molto piaciuto il padre di Micol e che si era messo nei suoi panni ...

Lo spoiler involontario di Donnamaria era corretto:ha fatto ritorno nella Casa del GF Vip a due giorni dalla nuova puntata del reality. L'ex di Belen Rodriguez è stato lontano dalle telecamere per ben 15 giorni, essendo uscito ...... questo è il modo in cui voglio vivermi la conoscenza, non riesco a dimenticare il particolare rapporto che avevi con...', spiega Daniele Dal Moro. La risposta non si fa attendere,...Antonino Spinalbese è ufficialmente rientrato nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo due settimane di assenza, il gieffino oggi, 14 gennaio, è tornato ad essere un partecipante ...Dopo la sua assenza per ragioni mediche, il VIP varca nuovamente la Porta Rossa e rientra in gioco dai suoi compagni di avventura ...