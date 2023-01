Antonino Spinalbese rientra al GF Vip e spiazza con Nikita e Onestini | ecco per quale motivo – VIDEO

(Di sabato 14 gennaio 2023) Lo spoiler involontario di Donnamaria era corretto:ha fatto ritorno nella Casa del GF Vip a due giorni dalla nuova puntata del reality. L’ex di Belen Rodriguez è stato lontano dalle telecamere per ben 15 giorni, essendo uscito proprio l’ultimo giorno dell’anno.al GF Vip: la reazione dei Vipponi Dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... questo è il modo in cui voglio vivermi la conoscenza, non riesco a dimenticare il particolare rapporto che avevi con...', spiega Daniele Dal Moro. La risposta non si fa attendere,...La piccola Luna Marì , la bambina nata un anno e mezzo fa e figlia di Belen Rodriguez e, evidentemente inizia a sentire la nostalgia del suo papà, attualmente fuori dalla Casa del GF Vip. Mentre il Vippone si prepara a rientrare in gioco dopo essere stato ricoverato ...L'ex compagno di Belen Rodriguez ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d'Italia ed è rientrato in gioco ...Antonino Spinalbese rientra al GF Vip e spiazza con Nikita e Onestini, ecco per quale motivo e la reazione degli altri Vipponi, video.