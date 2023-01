Antonella Fiordelisi stanca delle provocazioni dei vipponi | Daniele la sostiene

Da una parte c'è chi prova a difenderla, comee Dana Saber , dall'altra invece c'è chi la attacca frontalmente. Fa parte di questa seconda fazione Wilma Goich, che in una ...Ivan Rota per DagospiaclericiClerici si è incazzata a ragione mentre stava per concludersi il suo programma E' Sempre Mezzogiorno per la mancata promozione a The Voice Senior: 'Sì la promozione al programma la facciamo ...Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, torna a far parlare di sè e genera ancora polemiche. Non parlando più della figlia, che sembra lontana ormai da… Leggi ...Accesa discussione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nella casa del GF Vip. Il modello è stufo dei giochetti della coinquilina e del suo modo di fare sempre di nascosto, tanto che ha urlato: “Mi h ...