Antonella Clerici | la conduttrice parla di sua madre | fan commossi

Leggi su tvzap

(Di sabato 14 gennaio 2023) Personaggi tv. . Classe 1963,è unatelevisiva italiana. Dopo aver debuttato negli anni ottanta in reti minori, è divenuta nota al pubblico passando in Rai e conducendo negli anni novanta diversi programmi sportivi. Dal 2 ottobre 2000 al 1º giugno 2018 ha condotto La prova del cuoco, trasmissione di Rai 1 che l’ha lanciata comedi punta dell’emittente, per la quale ha anche condotto numerose trasmissioni di prima serata come Il ristorante, il Festival di Sanremo 2005, In studio con la Rai 2006, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, il Festival di Sanremo 2010, Sanremo Young, il remake di Portobello, lo Zecchino d’Oro 2019 e The Voice Senior. Lain questi giorni si è raccontata in una lunga intervista al settimanale ...