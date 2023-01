Angers-Clermont domenica 15 gennaio 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 14 gennaio 2023) Si conclude il girone d’andata in Ligue1 e il fanalino di codaè impegnato in casa contro ildi Gastien. Gli Scoitses hanno rialzato la testa nelle ultime gare, senza tuttavia raccogliere punti: le partite contro Lorient e PSG sono degne di menzione per il gioco espresso e perchè hanno fatto vedere una squadra viva e che ancora crede in una salvezza InfoBetting: Scommesse Sportive e