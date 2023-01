Alvini verso l'esonero | 'Prendo atto della mancanza di risultati Grato alla Cremonese per tutto'

IL GIORNO

Commenta per primo L'allenatore della Cremonese Massimilianoha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Monza: 'Nel primo tempo non abbiamo fatto bene ma c'è da dare merito al Monza che ha palleggiato corto in maniera ottima. Nella ripresa abbiamo ...... che soffre nel finale ma batte a domicilio la Cremonese e fa un bel balzo in avantile zone ... i brianzoli salgono a 21 punti, mentre gli uomini di, sempre più ultimi e ancora senza ... Cremonese-Monza 2-3: Palladino domina, poi soffre. Alvini verso l'esonero La panchina di Massimiliano Alvini traballa e lo stesso mister sa che il suo futuro potrebbe essere segnato. "C'e' da salvare l'impegno ...L'allenatore della Cremonese Massimiliano Alvini ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Monza: "Nel primo tempo non abbiamo fatto bene ma c'è da dare merito al Monza che ha palleggiato corto in ...