Altro guaio per Croce | lo scienziato italiano più autorevole e discusso del mondo Gli fanno causa anche i suoi avvocati

Leggi su open.online

(Di sabato 14 gennaio 2023) Dopo il New York Times,attaccano il dottor Carlo, oncologoin forze alla Ohio State University, che per anni è stato considerato il miglior ricercatore nel suo ambito accademico stando all’H-Index dal database di letteratura scientifica Scopus. Lo studio legale “Kegler Brown Hill + Ritter” a cuisi è affidato nellaper diffamazione persa contro il New York Times, chiede al professore un milione di dollari, che però lui non ha nessuna intenzione di elargire, dato che ritiene di non essere stato rappresentato adeguatamente. E nel frattempo, lo studio gli chiede di vendere i propri quadri barocchi se dovesse avere problemi di liquidità. Ma andiamo con ordine. L’accusa di plagio, falsificazione e irregolarità sul New ...