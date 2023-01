Allegri | «Quest’anno Spalletti ha più probabilità  di vincere lo scudetto rispetto ad altri anni»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 14 gennaio 2023)ha commentato ai microfoni della Rai la sconfitta rimediata contro il Napoli dial Maradona «Abbiamo preso gol con troppa facilità, gli errori di stasera difficilmente sono ripetibili ma non dobbiamo abbatterci: magari tra due mesi quello che vale oggi non vale più. Non bisogna esaltarsi dopo le otto vittorie, dispiace molto perdere stasera perché i ragazzi erano abbattuti» Come gestire il 5-1? «Complimenti al Napoli, siamo stati leggeri e si è visto in campo» Come spiega la mancata reazione? «Il 3-1 ci ha fatto crollare la partita, abbiamo rischiato la goleada» Chiesa? «È partito più basso, l’ho alzato e poi spostato a sinistra: » stata questione di attenzione, non la posizione» I dieci punti di distanza? «Se il Napoli chiude primo a fine campionato avrà meritato di, in questo momento lo meritano perché ...