Allegri | «Quello che vale oggi tra due mesi non vale più | ci sono Inter | Milan | Roma | Atalanta»

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il tecnico della Juve, Massimiliano, ha parlato a Sky dopo la brutta sconfitta rimediata al Maradona dal Napoli di Spalletti Sul ruolo di Chiesa cosa non ha funzionato? «Stasera il Napoli ha meritato la vittoria, noi avevamo poca energia e quindi da questa serata bisogna rialzarci perché venivamo da 8 vittorie, il campionato è ancora lungo e dobbiamo lavorare. Chiesa? Nel primo tempo eravamo troppi bassi, poi ci siamo alzati un pochino e l’ho spostato. Ma nel calcio è così, basta vedere i gol che abbiamo preso, su queste cose si vede che mancava energia e abbiamo affrontato una squadra molto forte» Sulla prestazione di Bremer? «E’ stata una serata storta da parte di tutti, non bosogna deprimersi e nemmeno esaltarsi quando vinciamo. Dispiace prerché era una sfida importante, abbiamo tentato di rimetterla in piedi ma poi con quegli errori è difficile e sul 3-1 ...

Massimiliano Allegri era presente in quell'occasione, era il 30 maggio 1993: con la casacca del... rifilato agli avversari juventini in Supercoppa, nel 1990. In campo c'era Diego Armando... trascinato da Kvaratskhelia tornato di inizio stagione e da un Osimhen devastante.