Allegri | l’unica richiesta dei tifosi | deve farlo per forza | è obbligato

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 14 gennaio 2023)sembra avere delle richieste ben precise in questa seconda parte di stagione; ecco cosa gli chiedono i. La vittoria contro la Cremoneseessere solo il primo passo all’interno di un 2023 in cui la Juventusessere assolutamente protagonista; i primi mesi sono stati decisamente negativi con l’eliminazione dalla Champions direttamente alla fase a gironi. Un momento complicatissimo con la figura del tecnico in forte discussione; il rapporto trae una parte della tifoseria non è mai stato rosa e fiori. LaPresseIhanno sempre criticato il gioco espresso dal tecnico, considerato non all’altezza con la modernità del calcio; i risultati, soprattutto nelle ultime settimane, stanno arrivando. La Juventus è reduce da sette vittorie consecutive senza subire ...