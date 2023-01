Allegri | “Il Napoli ha il vento in poppa | ma tra due mesi magari cambia qualcosa”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’allenatore della Juventus, Massimiliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita. Il mister bianconero ha fatto i complimenti alper la vittoria e non ha cercato giustificazioni., però, non vuole dare ancora per scontato lo Scudetto alla squadra azzurra, chiedendo di aspettare: “Siamo una squadra con molti giovani. Abbiamo molti giocatori L'articolo