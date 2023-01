Alice Morata | dopo la paura le parole più belle per il marito | “Mi fai sentire…”

Campello, il ringraziamento ai medici dopo la paura e il messaggio a: 'Sei il miglior regalo di Dio' Il video emozionante Sesso sul marciapiede in pieno centro, il video ripreso dalla ...Campello fuori dalla terapia intensiva, il dolce messaggio alla sua metà Il parto della quarta figlia diCampello e Alvaroè stato più difficile del previsto e l'influencer è stata ...Una storia a lieto fine quella di Alice Campello, ricoverata in terapia intensiva dopo le complicazioni per la nascita della figlia Bella. Per ringraziare anche il marito, Alvaro Morata, l'influencer ...Alice Campello, fuori dalla terapia intensiva dopo il parto, torna sui social con un commovente video e parole d'amore per Alvaro Morata.