Alice Campello il ritorno sui social dopo il ricovero in terapia intensiva | «Sono stati giorni pesanti»

Nuovo messaggio social perche ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute dopo il parto . La moglie di Morata , che il 9 gennaio ha dato alla luce la piccola Bella , ha avuto alcune ...... l'album delle vacanze a Miami PASSIONE INCONTENIBILE Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini tra baci e palpatine a Dubai E' NATA BELLA Paura per, in terapia intensiva dopo il parto ...Alice Campello aggiorna i fan sui social e ringrazia per tutti i messaggi di affetto ricevuto in questi giorni complicati dopo la nascita di Bella ...La moglie dell'ex attaccante della Juve ha rivelato le sue condizioni di salute dopo la nascita della piccola Bella ...