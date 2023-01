Alessia Tonini al via del CIV Femminile | Ho cambiato vita per correre

Tra le pilote al via, una di quelle da tenere particolarmente d'occhio sarà, talentuosa ragazza pugliese che difenderà i colori del team MRT Corse in quello che, a tutti gli effetti, ...... twittaRotta. L'ex ministra De Micheli, che pure condivide l'idea, chiede eventualmente di ... Marianna Madia, Roberto Morassut, Pina Picierno, Debora Serracchiani, Giorgioe Walter ...La ragazza italiana sarà al via della nuova serie tricolore con la Kawasaki del team MRT Corse, con cui cercherà di acquisire esperienza e lottare nelle prime posizioni: ecco cosa ci ha raccontato in ...Alex Delbianco ed Alessia Tonini, insieme nella vita ed in pista. Lui con la Yamaha nel CIV Superbike lei su Kawasaki nel CIV Femminile ...